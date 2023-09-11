香港隊　友賽大炒汶萊10球　近1年來首勝

香港男子足球代表隊周一（11日）晚上，出戰4日內第2場國際足球友誼賽，坐鎮香港大球場迎戰世界排名低41位的汶萊。今場賽事吸引6,097位球迷入場，港隊半場已領先3球，易邊後再入7球下，最終以10比0大炒對手，終止6場不勝頹勢，兼取得近1年來首勝。

港隊今仗陣容作出多個變動，門將改由謝家榮把關，茹子楠亦傷愈復出，與梁諾恆鎮守後防，陳肇鈞擔正與黃威出任攻中，陳晉一推前一格踢左翼，支援上演地標戰的入籍兵米高，以及上仗為球隊先開記錄的艾華頓。

港隊早前友賽作客僅以1比1打和柬埔寨，今仗面對世界排名190位的汶萊，甫開賽即主動搶攻，6分鐘艾華頓推入大位起腳射中網側，2分鐘後這名翼鋒照辦煮碗，但同樣無功而還。12分鐘港隊率先打開記錄，米高回後，艾華頓禁區內燙射得手。8分鐘後陳俊樂禁區頂勁射破網，港隊領先至2比0。

港隊之後未有放軟手腳，26分鐘費蘭度斬入禁區，米高頭槌可惜頂中門楣。汶萊之後把握港隊後防失誤，製造不少反擊機會，其中箭頭哈治伊斯美射中網側。41分鐘港隊再下一成，艾里奧接應黃威角球近門頂入。上半場尾段米高單刀又射中楣，半場港隊領先3比0。

易邊後汶萊一口氣換入多名球員，但49分鐘差點再失守，艾華頓推順勁射，門將撲出不遠，但茹子楠補射不中目標。港隊再接再厲，2分鐘後米高橫傳，尾柱的費蘭度門前撞入其處子球，港隊遙遙領先4球。

56分鐘艾華頓策動反擊，輾轉由黃威禁區內撞射得手，3分鐘後艾華頓「招牌式」推大位抽射，對方門將鞭長莫及，港隊擴大記錄至7比0。64分鐘陳肇鈞接應罰球頭槌建功，上演首騷的米高隨後被換出，但陳肇鈞再入一球，加上後備入替的潘沛軒梅開二度，兼攻入大港腳「開齋波」，最終港隊以10比0擊敗汶萊。