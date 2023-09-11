香港隊　地標戰獻兩助攻　米高：冇波入好失望

港隊周一（11日）坐鎮香港大球場，於友賽大炒汶萊10比0，當中焦點落在早前才成功入籍的米高（Michael Udebuluzor）身上。這名效力德丙球會恩高斯達特的前鋒，地標戰即為港隊貢獻兩助攻，但賽後他卻對未能取得入球感到失望。

年僅19歲的米高早前才取得特區護照，並趕及在今仗友賽上陣，最終他在這場港隊地標戰踢了71分鐘，交出2次助攻，更「頭頂腳踢」兩度中楣，整體表現不俗。惟賽後米高接受訪問，卻坦言對未能入球感到失望：「好似我之前咁講，前鋒職責要擺個波入網，但今場我入唔到波，其實自己有唔少機會，但一一未能夠把握，就算中楣但對我嚟講都係等於唔中目標。2球助攻算係唔錯，但我會更加想同時拎到2入球、2助攻。」另外，米高又笑言擔心被父親、前晨曦前鋒哥連斯責備：「如果佢知道港隊入咗10球，但無我份實好嬲，老實講我好驚畀佢鬧，今晚手機會較定靜音模式。」

不過首次在香港比賽的米高，卻大讚球迷十分熱情及有愛，承諾之後會努力爭取「開齋」：「我之後起腳會盡量嘗試中目標，同射刁鑽啲，等龍門唔會撲到。」對於將面臨另一位中鋒安永佳，爭奪港隊正選中鋒位置，米高則表示不太擔心：「我同安永佳唔同類型，我會好好表現自己，等主教練莊恩安達臣視乎戰術，再決定用邊個。」