一齊見證銀牌籃球賽強強爭冠　滿貫火拚香港東方

男子高級組銀牌經過兩個月角逐，來到終章，滿貫挾著三連勝的氣勢，力爭隊史首冠，但香港東方豈會坐以待斃，誓拉長戰線到下周五（15日）的附加賽。這場對決前，不妨聽聽東網評述譚偉洋和徐嘉樂講解關鍵，做定功課。而蓋帝斯加盟後展現超班實力，能否帶領球隊首次捧走銀牌冠軍寶座，成為焦點！（on.cc東網周二晚上8時40分直播、港台電視32周二晚上10時30分播映）

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力爭隊史首座銀牌冠軍的滿貫今季狀態大勇，先後擊敗崇德飛鷹、永倫及衞冕的南華，以勝方冠軍的姿態躋身總決賽。滿貫美籍外援蓋帝斯表現對辦，場均交出28.7分，對永倫一戰更豪取40分20籃板，今場他將與香港東方加拿大籍中鋒麥洛連正面交鋒，兩人同樣身高逾2米，這場籃底爭霸戰值得留意。星級後衞蔡再懃指球隊會以「夫添」上陣，衝擊桂冠。

至於香港東方銀牌首戰擊敗漢友後，第2場以兩分不敵南華跌落負方。其後東方愈戰愈勇，連挫漢友、永倫，再於上月29日重遇南華，憑基拔和麥洛連合轟45分，以80：59成功「復仇」，力保爭標希望。香港東方9月2至4日於澳門參加「The Asian Tournament」，與澳門黑熊、廣州龍獅等5支球隊角逐，最終打入季後賽，賽事讓東方板凳球員有更多練兵機會，有助備戰銀牌決賽。

星級評述賽前論戰

兩位星級評述徐嘉樂及譚偉洋今晚將陪廣大球迷一齊睇好波，賽前《東網》亦邀請他們「賽前論戰」。滿貫和東方有一共通點——新教練。前者找來台灣教練徐仲毅，後者請來波斯尼亞教練巴拿莫域，風格各異。徐嘉樂說：「滿貫打台式球風，不著重某個球員，上場對南華，有5人得分上雙，而東方基本上靠基拔和麥洛連得分。」這位前港隊隊長表示。不論哪種打法，都要時間適應和磨合，嘉樂認為落入負方的東方「因禍得福」：「東方是職業隊，一星期練11課，加上落入負方，今季打了5場波，相反滿貫只打3場，實戰和練習次數略遜。」

今場重頭戲，是兩隊中鋒首次碰頭。麥洛連早於ABL（東南亞籃球邀請賽）加入東方，在銀牌場均交出17.6分16.6籃板；蓋帝斯季前加入滿貫，場均取得28.7分17籃板。「兩個外援打法不同，單看數據，蓋帝斯比較好，但籃球要看整體，麥洛連很多貢獻數據反映不到。很難預測誰表現較好，但要留意犯規問題，有可能影響勝負。」前港隊中鋒譚偉洋說。他指出東方最大優勢，是擁有兩個外籍球員麥洛連和基拔，後者火力尤其強勁：「滿貫要盡可能干擾，不讓基拔輕鬆接球，相信也會採用聯防、協防甚至夾擊。」

兩軍各有X Factor

除了王牌球員，後備發揮同樣關鍵，嘉樂認為張延隆有望成為東方「X Factor」：「張延隆加盟時間尚短，但與Mensur（巴拿莫域）曾在南華合作，互相熟悉。作為控衛，他掌握球隊命脈，表現一場比一場好。」阿洋則期待滿貫小將蕭瑋耀表現：「蕭瑋耀頗受教練看重，出場時間多。他是3D球員（兼具三分和防守能力），有機會與基拔對位，或會成為防守上的X Factor。」