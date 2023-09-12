保羅普巴藥檢失敗即時停賽　面臨4年刑期

法國中場保羅普巴近年事業發展急速倒推，周二(12日)再爆出驚人消息，祖雲達斯官方證實，保羅普巴喺今季意甲首仗賽後藥檢「肥佬」，懷疑曾經服用禁藥，已被即時停賽。根據意大利反禁藥組織Nado規例，保羅普巴一旦被證實故意使用禁藥，會面臨2年至4年停賽，足球生涯隨時玩完。

今夏一度盛傳會轉去沙特阿拉伯嘅保羅普巴，一直堅持留喺意甲證明自己，今季頭3輪聯賽2次後備上陣，其中開咧戰對烏甸尼斯佢雖然冇份落場，但賽後被選中進行藥檢，結果發現禁藥睾酮指數超標。睾酮係一種合成類固醇，據報可以提升運動員體能，保羅普巴會有3日時間提供B樣本分析。

祖雲達斯發出聲明證實：「根據Nado喺8月20日藥檢結果，我哋對保羅普巴作出預防性停賽令，球會會保留作出下一步決賽嘅權利。」保羅普巴經理人比文達表示：「我哋依家等緊B樣本嘅結果，暫時冇嘢可以講，我唯一可以保證嘅係，保羅普巴一定唔會固意違反禁藥條例。」

根據Nado規例，球員被驗出睾酮超標，一般標準係停賽2年，如果被證實係故意違規，刑期會增加到4年。意大利醫生表示，運動員「誤服」禁藥情況有可能發生，因為唔少藥物都有睾酮成份。阿特蘭大球員柏洛文奴上年7月曾被驗出服用興奮劑，停賽4個月後靠B樣本成功上訴獲判無罪。

現年30歲嘅保羅普巴，上年夏天約滿曼聯後重返祖雲達斯，但因傷患困擾上季只踢過6場聯賽，而且又捲入同哥哥馬特斯普巴反目鬧劇，保羅普巴報稱曾被哥哥禁錮勒索。喺禁藥事件爆出前幾日，保羅普巴接受《Al Jazeera》訪問，表示場外種種是非令佢萌生掛靴念頭，如果今次藥檢「肥佬」而要長期停賽，保羅普巴仲可唔可以復出都成疑問。