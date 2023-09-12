勒邦占士計劃組美國「夢之隊」出戰巴黎奧運

勒邦占士正準備自組夢之隊爭逐巴黎奧運！據美媒爆料這位NBA史上得分王希望可以再次參加奧運會，並計劃號召「咖喱」史堤芬居里及杜蘭特等多位球星，加入巴黎的復仇之師。

美國男籃在剛結束的世界盃又一次冇牌落袋，僅得「梗頸四」，雖然今次美國派出所謂二隊參加，全隊僅有三位全明星球員，但最終的成績令美國男籃的「招牌」受損。

據多名NBA消息人士透露，三屆奧運元老、兩屆金牌得主勒邦占士很有興趣再參加多一次奧運會，這位湖人超級球星還計劃游說多位NBA名將組成美國隊明年到巴黎參賽。「勒邦占士已經跟史堤芬居里、杜蘭特，安東尼戴維斯、達頓、積蒙格連都傾過，而且他們都已準備，而太陽的布克，拓荒者的列拿特，帝王的霍士及小牛的艾榮亦正考慮當中。」資深傳媒Shams Charania提到勒邦占士今次想組「夢之隊」與美國男籃早前的世界盃成績無關，不過，很難相信其他美國球星看了這個成績後而不會加入「大帝」的行列。

12月將年滿39歲的勒邦占士，自2012年倫敦奧運會後未有再為美國隊披甲，而杜蘭特也是奧運三朝元

老，明夏將年滿35歲，他們將視巴黎奧運為代表美國男籃的最後一舞；至於36歲的史堤芬居里則從未參加過奧運會，但他在2010及2014年隨美國隊贏得了世界盃冠軍，相信三位老將都希望在生涯留下美好回憶。