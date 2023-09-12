希堅斯再轟「破百」累計950桿　僅落後1人

４屆世界冠軍「巫師」希堅斯，再轟出生涯里程碑，在上海大師賽次圈打出兩Cue「破百」，職業賽累計950桿「破百」紀錄，成為史上第2位達到這個成就的球手，並繼續追趕奧蘇里雲的紀錄。

闊別5年的上海大師賽重返職業球壇，一眾球員都打得特別醒神，希堅斯在次圈大勝憑外卡參賽的中國新星鄧壕輝6比0，當中第3局已打出一桿102度，繼而在第4局再轟一Cue141度，這也是希堅斯生涯的第950桿「破百」，令獲勝更具意義；「很開心可以回到這裡（上海），這是我很喜歡的城市之一，很多球員在此都很享受，而且這也是個購物的好地方。我相信對表現也有點幫助，我希望可以盡力保持在TOP16。」48歲的希堅斯在16強將面對2015年上海大師賽盟主奇倫威爾森。

至於中國天王丁俊暉在另一場「中國打吡」，以6比2擊敗新星斯佳輝，躋身16強；而他將於明日（13日)面對澳洲球星羅拔臣爭逐8強，成為球壇話題。對於這場焦點賽事的展望，丁俊暉稱:「當天比賽狀態要打起來才知道，我能夠做的就是調整心態，讓自己在比賽中可以打得更穩定。」