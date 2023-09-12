蘇慧音因傷缺陣　亞運女乒變陣出擊

香港亞運女隊大軍：(左至右) 教練張瑞、杜凱琹、朱成竹、李清韻、李皓晴、林依諾及教練李靜。（相片由中國香港乒乓總會提供）

香港乒乓球隊周二（12日）公布杭州亞運最新名單，奧運女團銅牌成員蘇慧音因傷退賽，由其世界大學生運動會女團銅牌隊友林依諾頂上。亞運乒乓球賽事將於9月22日展開，港隊今日下午出發到上海集訓，作最後階段備戰。

香港乒乓隊於上屆亞運奪得女子團體及混合雙打兩面銅牌，今屆港隊將派出5男5女出賽。女子隊原定由杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、朱成竹及李清韻出戰團體賽，惟上屆贏牌成員之一蘇慧音因手部傷患退賽，現改由27歲的林依諾補上。5名女將中，世界排名第32的杜凱琹將兼戰4項（女單、女雙及混雙及女團），另外朱成竹和林依諾將首戰亞運。

男子隊方面，黃鎮廷、何鈞傑、林兆恒、吳柏男為上屆亞運成員，至於年僅18歲的姚鈞濤則是首次參賽。東京奧運代表黃鎮廷和何鈞傑同樣兼戰4項（男單、男雙、混雙及男團）。

港隊近期接連於國際賽有獎牌進帳，上月於世大運贏得女團（杜凱琹、蘇慧音、林依諾、吳詠琳和李凱敏）及混雙（杜凱琹、何鈞傑）銅牌，其後杜凱琹於亞錦賽夥拍李皓晴、朱成竹、李清韻和李凱敏奪得銅牌，為亞運注入強心針。