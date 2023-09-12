U23亞盃外　多名球員身體不適　港隊殘陣鬥阿富汗　

正在烏茲別克出戰2024「U23亞洲盃」外圍賽的港隊U22，在分組賽接連不敵伊朗、烏茲別克後，已篤定提前出局。而在周二（12日）最後一戰鬥阿富汗前，主教練司徒文俊接受訪問，透露由於賽程頻密，加上大部分球員身體出現不適，因此將作出輪換，但表示球隊仍會以全取3分為目標。

港隊U22在今屆U23亞盃外被編入E組，首戰先以0比3不敵伊朗，之後再慘吞烏茲別克10蛋，兩連敗下宣布提前出局。港隊在最後一仗面對同組實力較弱的阿富汗，主教練司徒文俊表示球隊目標贏波，但他透露未必能夠夫添應戰：「7日踢3場波，有啲位置因體力、戰術關係需要輪換；另一個因素，就係自從第一場波之後，球隊三分之二職球員出現過發燒、屙嘔狀況，暫時前場位置好多人都仲病緊，今場未必可以候命。」

阿富汗在小組同樣兩戰全敗，「司徒Sir」指有留意對手表現，認為他們踢法相對簡單，並以防守為主，今仗將嘗試爭取主動權進攻：「後防會出啲球員用波能力好啲，希望中後場猜傳多啲，組織力會加強，再透過控制比賽節奏，慢慢喺中間或者邊路揾機會。」