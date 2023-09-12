對賽佔上風　意大利狂鋒強襲烏克蘭

歐國外C組出線大戰，意大利主場迎戰烏克蘭，呢組目前由英格蘭一支獨秀，普遍認為今場兩隊將爭逐另一個直接出線席位。意大利喺新帥史巴列堤執教下，上仗首演雖被北馬其頓逼和，但進攻戰術其實已有改善，返主場可望有更好發揮，上盤讓1球值博。（周三凌晨2時45分開賽）

意大利依家3戰1勝1和1負，落後烏克蘭3分但踢少1場，仍然掌握出線主動權。喺文仙尼辭職之後，史巴列堤接任意軍並力圖改革，上仗作客北馬其頓雖被逼和1比1，不過史巴列堤沿用喺拿玻里取得成功嘅4-3-3主攻陣式，短時間已有成效，作客亦拎到接近7成控球率，失波亦只係輸死球。

意大利今仗喺聖西路主場出擊，球員信心會大大提升，射手恩莫比尼延續金靴本色，韋費特干洛圖、列迪基等後備前鋒亦蓄勢待發，「藍衣兵團」人腳比烏克蘭鼎盛，4日內踢第2場波都有更大變陣空間，而且意大利要爭出線戰意高昂，有望踢出漂亮勝仗。

烏克蘭上仗作客打和英格蘭1比1，不過佢哋進攻能力唔算強，上仗對英格蘭只有1次中目標攻門，被視為進攻王牌嘅翼鋒梅迪歷，近期狀態持續低沉，難以威脅意大利大門，今仗作客捱打居多。

考慮到兩軍近5次交鋒，意大利有4勝1和壓倒性優勢，喺格食格情況下，今仗必捧意大利上盤。

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