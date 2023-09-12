男籃銀牌決賽滿貫加時挫香港東方　捧隊史首冠

高級組男籃銀牌決賽周二（12日）晚假灣仔伊利莎伯體育館舉行，滿貫把握香港東方主力基拔缺陣的黃金機會，激戰至加時下，憑李琪和蓋帝斯各得28分，以90：80力挫香港東方，贏得隊史首冠。

香港東方得分主力基拔今場缺陣，正選改以麥洛連配搭卜聿揚，以「雙塔陣」出擊。滿貫開局來勢洶洶，倒戈上陣的李琪連入5分，東方則由麥洛連主導攻勢，此子4次殺入籃底得分，並博得「and 1」，帶領球隊一度反超前，陳兆榮此節亦有6分進帳，助東方曾領先5分。滿貫的黃鎮煒和歐陽維江各入三分球，追成19：19。東方的卜聿揚和徐遠成7分鐘各錄3犯，令球隊防守端受了不少壓力。

第2節，香港東方滿隊犯造就滿貫頻頻上罰球線，李琪投進三分球，助球隊領先6分。兩軍今季首度交鋒，焦點落在兩大中鋒蓋帝斯和麥洛連之對決，蓋帝斯銀牌場均交出28.7分17籃板，麥洛連亦有17.6分16.6籃板。兩人此節連環入樽掀起高潮，其後林俊光空接得手，加上葉俊傑偷球助攻蓋帝斯，以及李琪兩記「三分彈」，助滿貫擴大分差至14分。滿貫半場以44：33領先，其中李琪兩節轟入19分。

換邊後，東方急起直追，陳兆榮晃過葉俊傑跳投得手，其後妙傳助攻麥洛連，加上蘇利文貢獻4分，一度追至落後5分。滿貫陣腳稍亂，以62：55進入第4節。

香港東方繼續搶攻，4犯在身的中鋒卜聿揚籃底力壓黃鎮煒得分，蘇利文亦投進三分球追成平手。 滿貫的李琪以三分球回應，蓋帝斯依然活力無窮，快攻上籃無難度，最後一分半鐘再次為滿貫拉開4分差。東方尾段力挽狂瀾，朱梓鎔比賽尚餘12.3秒在外線博得罰球，惟他落地受傷，罰球改由隊長徐遠成負責，他頂住壓力3罰中2，追成78：78，雙方需打加時賽分勝負。

今場手感極佳的李琪加時階段再投進關鍵三分，「綠軍」拚命防守搶得球權，歐陽維江籃底得手，林俊光及方誠義亦命中罰球，成功穩住勝局，助滿貫以90：80取勝，首次捧走銀牌冠軍。今場李琪轟入全場最高28分，外援蓋帝斯亦有26分進帳，成為滿貫贏球功臣。香港東方則以麥洛連以26分居首，另有陳兆榮和蘇利文各得16及13分。