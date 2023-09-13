李琪倒戈成功臣：感受到隊友對冠軍的渴求

李琪今場轟入6記三分，收穫全場最高28分。今季由東方轉投滿貫的他坦言倒戈意義不大，反而與新隊友一起拚下冠軍更覺感動：「滿貫成軍以來第一次贏得甲一組冠軍，好開心和球隊經歷這個第一次，感覺就像東方打拚3年捧盃一樣，相信會是退役後另一難忘回憶。多謝一班隊友，我來自其他球隊，他們都歡迎我。在這裡我感受到大家齊心向同一目標進發，感受到他們對冠軍的渴求！」

35歲的李琪須兼顧教師正職和球員身份，不過他在場上仍然拚勁十足，今場鬥到加時亦「有貨交」，不打職業，態度仍是職業：「即使日日練，假如心態差，進步空間都會很少。而我和隊友雖然要在有限時間額外做訓練，但既然訓練量不及職業隊，就要更著重質素。我認為只要有心打波，在香港這個業餘環境都可以打得好。」

滿貫近年成功在甲一站穩陣腳，升上「Big 4」位置，今年球隊銳意改革，聘請台灣教練徐仲毅和外援蓋帝斯，力爭冠軍。李琪表示會繼續裝備自己，隨時迎接新挑戰：「自己一年一年老去，幸好之前在東方學識如何保持身體狀態，現在雖然一星期不能練十幾課，但慢慢調整，問題不大。至於滿貫要爭奪聯賽冠軍，仍需加強穩定性，相信累積更多比賽經驗，大家就會成長。」