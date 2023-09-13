馬古尼又出醜擺烏龍　無阻英格蘭600勝

周三(13日)凌晨「英倫打吡」熱身賽，英格蘭中堅哈利馬古尼又出醜，繼上仗歐國盃外圍賽「緊盯隊友」，成為球隊失分罪人之後，今仗更加直接擺烏龍，射入自己龍門，幸好「三獅兵團」其他球員大勇成功補鑊，作客以3比1擊敗蘇格蘭，成為歐洲球壇史上首支各項賽事累積600場勝仗嘅國家隊，但哈利馬古尼連番災難性演出，恐怕國際賽前途唔樂觀。

今仗係「英倫打吡」150周年，即使屬於熱身賽，但雙方都非常落力爭勝，英格蘭整體實力明顯佔優，上半場32分鐘基爾獲加起腳，菲爾科頓近門撞入。僅過3分鐘，祖迪比寧咸射成2比0。

換邊之後，哈利馬古尼後備上陣，為賽事「掀起高潮」，因為佢喺67分鐘出腳攔截對手傳中波，竟然將皮球踢入自己龍門，令蘇格蘭重燃收復失地希望。不過，今夏由多蒙特加盟皇馬嘅祖迪比寧咸大勇，又有佳作，81分鐘直傳畀哈利卡尼射成3比1奠定勝局，比寧咸亦成為自1979年奇雲基瑾之後，近44年首位對蘇格蘭，單場取得入波及助攻嘅「三獅兵團」球員。

雖然祖迪比寧咸演出光芒四射，但賽後哈利馬古尼仍然成為「焦點人物」，獲網民熱烈討論，紛紛嘲諷呢位30歲曼聯中堅：「蘇格蘭最佳前鋒係馬古尼」、「馬古尼今場射中英格蘭龍門嘅次數，應該多過蘇格蘭球員。」值得一提，哈利馬古尼最近2次入波都係烏龍波，上次係今年4月歐霸盃8強首回合對西維爾，踢到補時擺烏龍，導致曼聯被逼和2比2，為出局埋下伏線，絕對係一項恥辱紀錄。

哈利馬古尼今季喺曼聯長坐冷板，直至上仗英超對阿仙奴，先至後備上陣，但仍然獲選入英格蘭國家隊，已經令主帥修夫基備受批評，加上馬古尼連續2場國際賽犯錯，勢必令「修哥」承受更大壓力，未必可以再保住呢位愛將，哈利馬古尼嘅國家隊生涯隨時亮起紅燈。