奇兵起孖救駕　意大利勝出生死戰

周三(13日)凌晨歐國盃外圍賽C組生死戰，上屆冠軍意大利憑中場奇兵法迪斯射入2球，主場以2比1擊敗爭出線勁旅烏克蘭，亦係新領隊史巴列堤領軍之後首次贏波。23歲嘅法迪斯一戰成名，預料國際米蘭將會出手買斷佢，成功上位在望。

意大利上仗歐國外作客被北馬其頓逼和1比1，導致出線形勢告急，加上出現唔少傷兵，史巴列堤今仗第2場領軍出擊，被逼作出多個調動，包括由法迪斯擔任正選。呢位今夏以借用身份由薩斯索羅轉投國米嘅新星不負所托，開賽29分鐘內已經射入2球。

雖然上半場尾段，烏克蘭由耶莫蘭高入波，追至1比2，但雙方下半場再冇建樹，意大利力保勝局，4戰取得2勝1和1負，同烏克蘭、北馬其頓一樣有7分，落後榜首英格蘭6分，由於意軍踢少1場，爭前2位出線形勢佔上風。

意大利今場贏波英雄法迪斯人氣急升，其實呢位新星上季效力薩斯索羅，已經有唔錯表現，聯賽上陣36場入7球，今年6月歐國聯季軍戰亦射入1球，協助意大利擊敗荷蘭。國際米蘭今夏借入法迪斯，代替離隊嘅波索域，並有權明夏買斷佢。

法迪斯今季3場意甲只能後備上陣，但經此一役之後，相信國米教練施蒙尼恩沙基會考慮重用佢，甚至啟動買斷條款，意大利處於新舊交接時期，法迪斯交足功課，上位機會亦大增。