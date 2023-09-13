德國換帥翻生贏法國　但根度簡受傷

周三(13日)凌晨熱身賽重頭戲，日前炒領隊嘅德國，由總監禾拉兼任看守主帥，表現立即反彈，主場以2比1擊敗世界盃亞軍法國，結束3連敗頹勢，亦係近6仗首次贏波。雖然德國省番靚個招牌，但亦付出沉重代價，隊長根度簡不幸受傷，其所屬球會巴塞隆拿成為最大受害者。

2024年歐國盃主辦國德國上仗熱身賽以1比4大敗於日本腳下之後，主帥費歷克被炒，當全世界以為「日耳曼兵團」今仗會被實力更強大嘅法國羞辱時，卻出現大反轉，開賽4分鐘，德國就由老將湯馬士梅拿射入，迅速打開紀。

不過，要等到87分鐘先至再出現入波，夏維斯直傳，利萊辛尼突破殺入禁區射成2比0。2分鐘之後，利萊辛尼喺禁區內侵犯對手卡馬雲加，被吹罰12碼，基沙文主射入網，為法國破蛋。

德國贏波之後，總算及時止血，一代經典射手禾拉今仗領軍表現亦備受認可，事實上，呢位63歲名宿曾於2000至2004年執教德國國家隊，並領軍打入2002年世界盃決賽，可皆不敵巴西，如果德國繼續有好表現，禾拉隨時有機會坐正。

另外，德國中場隊長根度簡踢到25分鐘受傷退下火線，未知需要抖幾耐，可能無法為巴塞隆拿出戰周日(17日)凌晨西甲主場對貝迪斯。