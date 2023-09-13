前「一姐」施蒙娜被禁賽4年　網球生涯提早玩完

曾兩奪大滿貫冠軍的前世界「一姐」施蒙娜，因被驗出服用興奮劑，周二被國際網球誠信機構（ITIA）判罰禁賽4年，至2026年10月才「刑滿」，相信其網球生涯可能因此提早結束。

ITIA發出聲明指:「羅馬尼亞網球員施蒙娜，因違反網球反興奮劑計劃（TADP），獨立法庭已將其禁賽4年。」這是施蒙娜生涯第二次被驗出違反禁藥規定。曾獲得法網及溫網女單冠軍的施蒙娜，曾於2022年美網上被檢測使用禁藥「Roxadustat」，而她也因此於同年10月被短暫禁賽。

跟據ITIA的判罰，施蒙娜的禁賽期至2026年10月6日才結束，屆時她已經35歲，若繼續在網壇爭逐相信有一定困難。施蒙娜在社交平台發出聲明，拒絕接受裁決並會提出上訴:「我將一生奉獻給美國的網球運動，我非常認真地對待這項運動的規則，並為我從未故意或故意使用任何違禁物而感到自豪。」

至於其教練Patrick Mouratoglou對裁決也感到驚訝，「我很震驚，因為我和施蒙娜一起走過整個歷程，這決定對我來說實在是難以理解。」曾與美國球星「細威」Ｓ威廉絲長期合作的Mouratoglou表示，這兩天一直都陪着施蒙娜，聽到整個過程及聽到所有證據，「她會提出上訴，希望那些人能看到真相，讓她被釋放。」