陳芷澄許龍一領軍　港隊約戰新加坡為亞運熱身

（左至右）新加坡隊球手包括許佳惠、愛麗莎、廖廣益和洪孫達；香港隊球手包括張雄熙、許龍一、劉弦和陳芷澄。（相片由公關提供）

即將代表中國香港及新加坡出戰杭州亞運會的高爾夫球隊成員周三(13日)齊集香港，參加首屆盈豐青少年運動員基金會 – 國際高爾夫球挑戰賽籌款活動，參賽球手包括香港首位打入LPGA女子職業球壇的陳芷澄、去年在港首奪亞巡賽冠軍的許龍一及新任盈豐青少年運動員基金會（香港）大使張雄熙。

盈豐青少年運動員基金會致力支持香港各個體育項目中具潛質的年輕運動員，今日在歷史悠久的香港哥爾夫球會舊場舉辦了首屆盈豐青少年運動員基金會 – 國際高爾夫球挑戰賽。為期兩天的挑戰賽以改良版的萊德盃附加賽形式進行，代表中國香港與新加坡的亞運高爾夫球隊成員即將同場較量。

中國香港隊球手包括：本地首位打入美國女子職業高爾夫球巡迴賽（LPGA）的球手兼盈豐國際體育大使陳芷澄、許龍一、劉弦和張雄熙。新加坡隊則由頂尖女子高爾夫球手許佳惠（Koh Sock Hwee）、廖廣益（James Leow）、愛麗莎（Aloysa Atienza）、洪孫達（Ryan Ang）和後備球員陳星彤（Chen Xingtong）組成。

是次比賽讓這兩支隊伍之間作技術交流之外，還為盈豐青少年運動員基金會（香港）和新加坡高爾夫球總會（SGA）籌集善款。這兩個機構目標一致，透過一系列的計劃和活動，致力培養具潛質的年輕運動員，幫助他們踏上國際舞台並在體壇取得成就。