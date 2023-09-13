兩軍要兼顧盃賽　國體會聖保羅半場和味濃

巴甲賽事，國際體育會主場迎戰聖保羅，國體會喺聯賽排中下游，但喺自由盃已經殺入4強，自然要作出取捨，聖保羅嚟緊要應付巴西盃決賽，聯賽亦會放埋一邊，兩邊戰意一般情況下，國體會近5仗聯賽主場4次半場與對手言和，今場一於再追半場和。（周四早上8時30分開賽）

國體會現時排14位，僅距離護級線多5分，有一定護級壓力，不過聯賽仲有16輪，大把時間搶分，佢哋近期都將精力集中喺自由盃，上月底喺自由盃8強淘汰玻利瓦爾，嚟緊4強對富明尼斯，至於聯賽已經10場未贏過，僅得6和4負，但可留意佢哋聯賽主場上半場表現唔太曳，近5次聯賽主場4次半場和波，加上老牌射手雷斯阿祖安奴停賽，攻力進一步被削弱。

博埋半場波膽0:0

聖保羅剛喺南球盃出局，現時最大目標係本月底嘅巴西盃決賽，主客兩回合對法林明高，所以今場作客國體會，聖保羅隨時留力未必去盡，既然國體會聯賽主場咁旺半場和，相信佢哋都會全力配合。另外一點值得留意，就係國體會近5戰有3次半場冇入波，而聖保羅則近4仗半場零入球，既然兩隊近期上半場同樣入球偏少，今場揀半場和之餘，亦可直取半場0:0波膽。

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