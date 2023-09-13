C朗尼馬賓施馬領銜　西亞群星會圍攻亞冠盃

新一屆亞冠盃即將展開，40路大軍群雄搶灘，分成10組競逐，上屆由東亞區日職球隊浦和紅鑽捧盃，但今屆東西亞勢力失衡，因為沙特阿拉伯球會發動「金元策略」，紛紛以天價薪酬簽入頂級巨星，令實力大增，帶挈西亞賽區成為焦點。沙特三雄伊蒂哈德、希拉爾、艾納斯分別擁有3大神鋒賓施馬、尼馬、C朗助陣，將亞冠盃星味提升至「歐聯級數」，到底3星之中，誰能繼稱霸歐洲之後，再成為亞洲王者，大家拭目以待。

艾納斯起革命旨意C朗文尼

艾納斯可說是沙特球壇「星戰革命」先鋒，上年年底宣布以2億歐元年薪簽入5屆金球獎得主、葡萄牙巨星C朗，震驚球壇，可惜上季聯賽屈居亞軍。艾納斯今季再接再厲，增添多位猛將，包括簽入曾協助利物浦捧英超及歐聯冠軍的沙迪奧文尼，與C朗組成夢幻鋒線。

中場方面，獲得上屆歐聯亞軍國際米蘭主將波索域加盟，還有來自波圖的葡萄牙國腳奧達維奧艾美臣。與此同時，向英超曼市雙雄挖角，包括簽入曼聯左後衞阿歷士迪尼斯、曼城中堅拿樸迪，前中後三線人腳強勁，比較弱位置可能欠缺一位星級門將。至於教練卡斯度曾執教波圖、薩克達等球隊，他今年7月成為艾納斯主帥，上月領軍捧「阿拉伯冠軍盃」先聲奪人。

上季沙特聯排名: 2

孭飛球星：C朗、沙迪奧文尼、波索域、阿歷士迪尼斯、拿樸迪

尼馬米祖域強化希拉爾

希拉爾是沙特頂級班霸，紀錄性18次贏沙特聯賽冠軍，在亞冠盃亦錄得4冠5亞的驕人成績，去年亞冠盃決賽飲恨於浦和紅鑽腳下，衞冕失敗，今季簽入多位頂級巨星，配合原有班底，在國內及國際賽定可再創輝煌。

使26.6億豪裝

沙特聯賽今夏大事擴軍，希拉爾是今次「軍備競賽」的大戶，先後簽入尼馬、阿歷山大米祖域、米連高域沙域、耶辛尼保奴及高列巴尼，6人轉會費合共耗資3.17億歐元（約26.6億港元），球隊在前鋒、中場、中堅及守門員位置都有頂級巨星坐鎮，實力及知名度三級跳，新球季表現令人期待。

上季沙特聯排名: 3

孭飛球星：尼馬、阿歷山大米祖域、米連高域沙域、魯賓尼維斯、高列巴尼、耶辛尼保奴

空降伊蒂哈德賓施馬Show Time

伊蒂哈德一向是沙特班霸，9次勇奪聯賽冠軍，包括上季力壓C朗的艾納斯封王。除了一眾土炮助陣外，伊蒂哈德今夏發動銀彈攻勢，先找來前狼隊教頭紐奴接掌，並且向在英倫搵食的球員埋手，羅致利物浦防中法賓奴及些路迪前鋒祖奧菲臘比祖達。

法國神鋒腳風順

當然，最重磅收購是簽入法國孖寶賓施馬及尼高路簡迪，其中2022年金球獎得主賓施馬，年薪高達1億歐元，而他無論在早前盃賽抑或開打不久的聯賽，已經屢有進帳，老而彌堅，令球隊火力全開，頻頻報捷。伊蒂哈德雖然曾經稱霸亞冠，但上次捧盃已是2005年，如今實力大增，勢必劍指亞冠王座。

上季沙特聯排名: 1

孭飛球星：賓施馬、尼高路簡迪、法賓奴、祖奧菲臘比祖達