點名史上TOP5無自己　奧蘇里雲：桌球需要一個韋斯塔本

桌壇世界「一哥」奧蘇里雲亮相上海大師賽，出戰他五個月來的首戰，即使目前他仍高居世界第一，但他坦言希望年輕一代可以來接管球壇，如紅牛車王韋斯塔本在F1賽車的領導地位，他相信很多球迷都期待。被問到「火箭」心目中的史上最佳五位桌球手，他則首推「桌球皇帝」亨特利。

「這是我5個月以來的第一場職業大賽，有點緊張，但後段的表現都算滿意。」奧蘇里雲以6比3擊敗「機長」卡達躋身８強，賽後他承認再次參戰上海大師賽希望可以衝擊第五冠。

奧蘇里雲下仗將與老朋友希堅斯爭逐，一班「老鬼」仍然當打，有傳媒問到他心目中的史上最佳五位球員，他稱:「亨特利第1、戴維斯第2、祖戴維斯、禾頓(Ray Reardon)及希堅斯。」他笑稱:「我唔會講自己。」不過，他希望有更多年輕球手可以如賽車的韋斯塔本般稱霸該項運動，「我們有很多出色的年輕球手，有很多是來自比利時，馬頓斯相當好，當然還有比素，他已是世界冠軍，中國都有很多出色球手，如斯佳輝在世錦賽已經展現了潛力。」

已經47歲的奧蘇里雲坦言球壇需要超級生力軍，「每個運動項目都需要一個如韋斯塔本的人，他可贏得所有比賽，觀眾只想睇『他今日會輸嗎?』觀眾又想睇是否有其他人可以擊敗他，桌球就是需要這個人。」「火箭」期望桌球壇出現的這個人，未知何時會出現？