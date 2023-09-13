香港羽賽李卓耀爭衞冕旗開得勝　球迷高呼「我愛你」

香港羽毛球公開賽闊別4年重臨香港，周三（13日）假紅磡香港體育館舉行正賽首圈賽事，男單衞冕港將李卓耀以直落2局力挫中國的翁泓陽晉級。另外，港隊兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪及李晉熙／吳芷柔上演內訌戰，最終「鄧謝配」以局數2：1反勝，晉級次圈。另一港將伍家朗以21：16、17：21及17：21不敵5號種子、上屆亞運男單冠軍基士堤，首圈止步。

香港羽毛球公開賽自2019年後再度舉辦，男單衞冕港將李卓耀在主場球迷熱烈打氣下，以直落21：13、21：15力挫中國選手翁泓陽。李卓耀今場狀態大勇，他表示主場作戰令他相當興奮：「這四年，我都未贏過冠軍，所以沒有衞冕的感覺。不過在主場比賽，無論自己的狀態、興奮度，感覺像重拾2019年的信心。今年發生很多事，經歷了換教練等等，自己一度迷失，希望藉着香港賽，為亞運注入信心。」今場主場球迷不斷吶喊歡呼，李卓耀贏球後更有球迷高呼「我愛你」，對此阿耀欣然接受：「希望大家每天都來支持香港隊。」

同日，東京奧運奪得第4名、現時世界排名第23的鄧俊文／謝影雪，首圈與世界排名低一位的香港隊友李晉熙／吳芷柔「內訌」。兩隊甫開戰已戰況激烈，「李吳配」領先最多6分，以21：18拿下第一局。第2局輪到「鄧謝配」搶回主導權，以21：13大勝。決勝局前半「李吳配」一直領先，惟戰至11：7時失誤增加，「鄧謝配」以21：16反勝。