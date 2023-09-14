曼聯公布英超名單　2大麻煩友上榜有內情？

英超20路大軍周三(13日)提交25人大軍名單，近期備受注目嘅2大「麻煩友」安東尼馬菲奧斯同查頓辛祖，齊齊喺曼聯嘅名單上出現，意味「紅魔鬼」未打算同佢哋斬纜。據英國《每日郵報》報道，坦哈格同查頓辛祖嘅和談「未解決」，但球會2大高層已主動介入，向坦哈格施壓要求同球員和解。

近日醜聞不斷嘅曼聯，公布嘅25人英超大軍一切如常，因被3名女子指控襲擊嘅安東尼，雖然被勒令延遲歸隊至另行通知，但坦哈格對佢非常支持，列入名單並唔意外，反而公開指責坦哈格「講大話」嘅查頓辛祖，未被「封殺」而榜上有名，就令球迷喜出望外。

不過英國《每日郵報》爆料，坦哈格同查頓辛祖嘅「和談」並未解決問題，雙方會再安排另一次會面，曼聯CEO李察阿諾特同總監梅托亦主動加入談判，要求坦哈格搵方法同查頓辛祖修補關係，查頓辛祖日前將反擊貼文喺社交網刪除，正正就係梅托斡旋嘅成果，但報道指坦哈格同查頓辛祖嘅問題「難以解決」。

曼聯今次提交嘅英超名單仲有驚喜，之前喺歐聯名單落選嘅荷蘭中場雲迪碧克有份入圍，至於2大新星海倫(前譯賀蘭特)同加拿祖並未上榜，因為佢哋都係21歲或以下球員，唔需要喺25人名單內註冊，夏天其餘新兵奧拿拿、美臣蒙特、蘇夫恩岩拉伯特、比恩迪亞、莊尼伊雲斯同利古朗悉數在列。