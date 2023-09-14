查頓辛祖同曼聯恩怨曝光 又關C朗事！

查頓辛祖加盟後，曼聯隨即再簽入C朗。(Getty Images)

英格蘭翼鋒查頓辛祖2年前，以7,300萬鎊(約7.3億港元)轉會費加盟曼聯，原本被視為球隊未來核心，可惜呢位天才新星發展未如人意，最近更同領隊坦哈格公然反面，前途成疑。據英國傳媒報道，查頓辛祖加盟曼聯後，同球會上下有過唔少恩怨情仇，最終落到今日田地。

《The Athletic》報道，查頓辛祖加盟後冇耐，C朗拿度突然回歸成為噩夢開端，曼聯原本應承畀佢嘅7號波衫，最終同進攻核心嘅角色一齊畀咗C朗；蘭歷克接替蘇斯克查執教後，C朗更曾要求蘭歷克由4-3-3改踢4-4-2，一個將查頓辛祖棄用嘅陣式，不過蘭歷克當時拒絕遷就，認為咁做會影響查頓辛祖嘅狀態。

一直撐查頓辛祖嘅蘭歷克離任後，新上任嘅坦哈格對佢嘅紀律問題頗有微言。據報查頓辛祖因為經常遲到，坦哈格一度特意將查頓辛祖嘅訓練安排調早1個鐘頭，最初雖然有成效，但久而久之又故態復萌。

另外，英國《每日郵報》指查頓辛祖上季曾出現心理問題，需要睇心理醫生，但坦哈格就喺未得查頓辛祖同意下，喺記者會公開透露查頓辛祖嘅病情，令雙方關係惡化。