NBA限制球星輪休　阿當施華：保障球迷

NBA為針對球星輪休風氣盛行，日前推出新例規定，各支球隊於不得有多於兩名明星球員在比賽輪休，相關條例將於新球季開始實施，違規球隊可被處以過百萬美元的罰款。

條例列明，只要球員在過去3季曾入選全明星，或球季最佳陣容，即被定義為「明星球員」下季NBA共將有49位球員，25支球隊受到限制，當中15支隊伍至少有兩名「明星球員」，例如湖人、勇士、快艇和太陽等。

不過NBA會因應球員年紀，傷病史等，容許部份球員在「背靠背」的賽事輪休，惟球隊必須在至少1星期前通知聯盟，相關條件包括：在開鑼日已年滿35歲、職業生涯已出戰1,000場賽事，或於常規賽征戰超過34,000分鐘，其中勒邦占士、杜蘭特或基斯保羅等名將皆符合條件。

至於罰則，首次違反要求的球隊將被罰款10萬美元（約78萬港元），第2次會被罰25萬美元，其後每次違規，罰款都會較上一次多100萬美元。NBA總裁阿當施華盼望新例，能夠保障入場球迷：「必須承認輪休風氣，在近年變得愈來愈過火，希望球員明白，只要你沒有傷患，就理應上場比賽，讓球迷觀看有質素的賽事。」