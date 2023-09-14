奮戰77小時完成「巨人之旅」　黃浩聰膺亞洲第一

香港越野跑手黃浩聰周日（10日）出戰意大利TOR 330越野賽，經過77小時30分鐘26秒的奮鬥，以第8名衝線，是今屆最快衝線的亞洲跑手。

TOR 330是意大利「巨人之旅」其中一項賽事，全長335公里，總攀升29608米，最高點攀上海拔3300米，被譽為歐洲最困難的山賽之一。比賽過程沒有停頓，跑手要在7日內完成比賽，期間可自行安排休息時間，惟歷屆優勝者都在70小時左右完成，要盡量不眠不休地跑。

黃浩聰日前在社交媒體表示，今年未有參加UTMB（環白朗峰超級越野賽），改為參加TOR 330，是因為不想每年做同一樣的事情，想再找到刺激的感覺：「當然我希望能以歷屆優勝者相約的時間完成，但結果誰知道。就是前路未知，才是冒險，才有挑戰。」

黃浩聰於意大利時間周日上午10時起步，最終以77小時30分鐘26秒衝線，總成績排名第8，是今屆最快衝線的亞洲跑手，也是賽事舉辦13年來首個在80小時內完賽的亞洲選手。他賽後表示：「突然有一日，睇到一篇文章話TDG係世界上最難嘅比賽，想睇下有幾難，所以就報咗。原來真係好難。」