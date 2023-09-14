英國GT賽　謝榮鍵連續八場企櫈

2023年賽季的英國GT錦標賽（British GT Championship）倒數最後第二站賽事，代表Sky Tempesta Racing出賽的謝榮鍵（Kevin）及Chris Froggatt經歷一場充滿戲劇性的比賽，他們成功克服比賽首圈的意外，並從後追上取得今個賽季至今共8場比賽的第8個三甲名次。這對組合在本站賽事之前已在GT3 Silver-Am組別車手榜上領先14分佔據榜首位置。儘管他們在本站比賽首圈遇上意外令名次落後一圈，但他們奮起直追，成功追回一席組別季軍完賽。這二人組合藉著這部由Contempo Concept所贊助的麥拿侖720 GT3 Evo戰車交出上佳的表現，將以車手榜榜首姿態進入本年賽季最後一站比賽。

謝榮鍵組合周六早上練習賽有良好開始，他們需要熟習這條狹窄而富有挑戰性的3.92公里長Brands Hatch賽道，並以極快的速度完成共52圈。這對組合於下午的排位賽繼續表現出色，Kevin更成功造出全場第二快的時間，也是Silver-Am組別之中最快的成績。Chris Froggatt同樣在排位賽上造出他們所屬組別的最佳時間。綜合二人的成績，他們成功取得Silver-Am組別排頭位資格，同時亦是全場第6快的時間，取得有利的起步位置。

比賽日天氣晴朗，謝榮鍵駕駛帶著Sky車花的麥拿侖賽車於第三排起步。雖然他在起步時取得不俗位置，可是在進入第一個彎時被其他賽車推撞至打轉，使他的戰車爆胎，名次下滑至全場32部賽車的最後位置。儘管如此，Kevin仍設法慢慢將戰車帶回維修站更換新輪胎，他們的技術合作夥伴Garage 59迅速完成更換讓Kevin能繼續作賽。車隊此時並沒有放棄比賽，他們開始不斷衝刺。及後比賽因為其他事故需由安全車帶領，Sky Tempesta Racing的麥拿侖戰車終收窄與其他GT3賽車之間的差距。

車隊於今年賽季一直都表現超卓，比賽作戰策略一直是Sky Tempesta Racing的最強武器，這點在Brands Hatch站的比賽上再一次得到證明。車隊完美地安排最佳的更換車手時間，當謝榮鍵交棒至隊友Chris Froggatt手上再回到比賽時，他們已成功追回至Silver-Am組別的第三位。可是Chris Froggatt落後領先組別前兩位的對手太多，無法挑戰更高的名次。然而他仍努力管理輪胎的使用度，並保持穩定的單圈時間，在餘下的比賽中成功保持著Silver-Am組別頒獎台的最後一席。最終，車隊憑著永不放棄的體育精神，以及Kevin與隊友的出色表現，創出這場史詩一般的逆轉大戰，並且成功延續他們在2023年英國GT錦標賽開季到今，所有比賽均能踏上頒獎台的記​​錄。

這場比賽，對謝榮鍵，Chris Froggatt以至整支Sky Tempesta Racing車隊來說是一個令人振奮的經驗。儘管他們從練習賽開始就已表現出飛快的速度，於比賽第一圈受挫後，仍能克服不利的狀況。Kevin與隊友在看似已失卻爭奪全年總冠軍機會的情況下，仍可調整心裡狀況繼續作賽，最終神奇地獲得組別季軍，顯示出這對組合爭奪本季英國GT錦標賽Silver-Am年度冠軍的決心。謝榮鍵及Chris Froggatt在本站獲得22.5分，目前以9.5分繼續於車手榜上領先。下一站同時亦是本季的閉幕戰，將返回Donington Park賽道上演，王者之戰將會於10月21至22日進行，年度冠軍誰屬即將揭曉。

謝榮鍵表示：「這次比賽我們有一部狀態很好的戰車。從練習賽開始，戰車給我的感覺已近乎完美，速度亦很好。排位賽十分順利的取得組別排頭位資格，我們都很期待比賽。非常可惜，比賽的第一個彎上，我在外線位置給內線的兩部平治賽車推撞，令我的戰車爆胎，我必須慢慢將戰車帶回維修站。不幸中之大幸，戰車除爆胎外並無其他損壞。我很快便回到比賽，但已落後一圈。從那時開始，我們已決心嘗試逆轉形勢。戰車的速度很好，最終我們成功搶回組別季軍，這對我們爭奪年度錦標十分重要。今場比賽，我們是有可能1分也沒有，但幸運地我們現在仍然保持車手榜領先位置。我們在Donington Park賽道一向也表現不錯，數個月前我們已在那裡贏得分站組別冠軍，希望我們的比賽會有更好運氣。這個賽季轉眼已來到最後一站，我非常期待這場比賽，期望我們可拿出最好的表現，將年度總冠軍帶回來。」