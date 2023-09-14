不敵基士堤16強止步　李卓耀衞冕夢碎

香港羽毛球公開賽今日（14日）續於香港體育館上演，香港球手李卓耀以0：2不敵世界排名第6、印尼的基士堤，16強止步，提早結束衞冕之旅。

香港公開賽闊別四年回歸，李卓耀以衞冕姿態登場，昨日以直落兩局擊敗中國的翁泓陽，次圈迎來印尼的5號種子基士堤。這個本地「一哥」狀態平平，首局打成5：5後，連失8分，落後5：13。在球迷不斷高呼「阿耀加油」、「香港隊加油」下，李卓耀末段追剩2分差，但無力回天，失輸18：21。雙方第二局一路拉鋸，手風欠順的李卓耀拍拍臉頰，吶喊一聲提振士氣，一度領先13：10，但後繼無力，再輸16：21，遺憾向觀眾道別，並把球拍送給小球迷。

「一定有遺憾，在主場這麼快輸，對自己有少少失望。」李卓耀坦言自己未夠投入，發揮不佳。「可能太想贏，想得比較多，總是覺得『撠住撠住』，打了自己一下，叫自己醒啊醒啊，還是不夠興奮。」雖然世界排名比基士堤低11位，但李卓耀不認為「無得打」：「現在對哪個對手都有得打，是分與分之間處理的問題，沒事不可能。」

上屆香港公開賽，李卓耀以23歲之齡奪得冠軍，剎那27歲，他說心態有所不同：「以前甚麼都不想，只打好眼前每一場比賽，現在進步是進步了，但顧慮很多，給自己很大壓力，因為想做得更好。」一方面想找回勇往直前的自己，一方面又覺得要向新階段進發，「（4年）中間發生了好多事，像上屆奧運去不到，會想好多。我想找回以前的感覺，但又到了進步和成熟階段，不能再博運氣，看看今日好不好運，而是必須提升整體實力。」杭州亞運尚有一星期開幕，他相信有充足時間調整狀態。