黎巴嫩男籃退賽亞運　港籃有機登上尾班車？

香港男子籃球隊最終能否出戰亞運會，仍待籃總及亞組委的消息。（FIBA圖片）

香港男子籃球隊出戰亞運有轉機?據國內傳媒報道，黎巴嫩男籃於周四宣布退出參加下周六開幕的杭州亞運會，換言之，在大會設定16個參賽名額下，懸空了一個席位，而早前被拒之門外作為第17隊報名參賽的港籃，很大機會可以補上，目前正待籃總及有關賽事主委對安排作回應。

據國內傳媒報道指，黎巴嫩男籃高調宣布不會參加亞運會的比賽，「因為他們認為這項賽事不屬於國際籃聯（FIBA）的比賽，沒有參加的必要。」而有消息指實際上他們之前都差一點因為財政問題而缺席籃球世界盃。

至於香港男籃早前則突然被取消參加資格，據香港籃總經過多方面爭取及理解後，才知道亞運男籃原有20支隊伍報名參賽，其後有３隊退賽，剩下17隊，按照賽制，亞洲排名前12的隊伍直入正賽，其餘5隊打資格賽爭取餘下４個席位，然而亞組委突然改例，取消資格賽，並直接以亞洲排名決定16隊，令排名25(在17隊中排名最低)的港隊失去參賽資格；然而其後由港協暨奧委會協助與亞奧理事會交涉都未能成功奪回參賽權。

但看來這事件又峰回路轉，黎巴嫩男籃的退賽，可能令港籃有機會搭上亞運尾班車。