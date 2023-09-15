前教練評海倫：佢天份唔及賓特拿！

曼聯今個夏天斥資7,200萬鎊(約7.2億港元)收購丹麥前鋒海倫(前譯賀蘭特)，上場聯賽首演踢23分鐘畀人印象唔錯，力量同速度兼備，不過佢嘅前度教練摩路斯近日受訪，就將海倫同另一前英超前鋒賓特拿相比，認為海倫嘅足球天份唔夠賓特拿！

海倫12歲嗰陣效力嘅第1間球會HUI，當時教練就係摩路斯，兩人之後去到邦比亦繼續合作，摩路斯對海倫嘅能力當然熟悉，佢表示：「海倫最好嘅比較，就係曾經係潛質巨星嘅賓特拿，佢哋都係9號球員，而且非常強壯兼充滿靈光，性格都係外向兼古靈精怪。」

賓特拿曾效力阿仙奴長達10年，摩路斯比較後表示：「賓特拿嘅天份比海倫更高，但呢個亦係佢做事唔夠認真、容易受到外界影響嘅原因，從而令佢唔能夠躋身巨星行列。海倫完全唔同，我肯定佢會搵好多錢，但佢好有紀律同有成熟思想，努力帶領佢行到今日。」

雖然賓特拿普遍被認為係「失敗」英超球員，但佢歷來為阿仙奴上陣171場，亦有47個入波同22次助攻，為丹麥國家隊亦有81次上陣紀錄(入30球)。