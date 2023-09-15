世足先生12位候選人誕生　C朗又冇份

繼《法國足球》早前公布金球獎30人候選名單之後，國際足協亦宣布2022/23年度世界足球先生12人候選名單，美斯、艾寧夏蘭特、基利安麥巴比成為大熱，但係葡萄牙巨星C朗榜上無名，意味呢位38歲老將已經緣盡兩大個人殊榮。

世界足球先生12人候選名單，包括上屆得主美斯、上年世界盃神射手基利安麥巴比，「三冠王」曼城成為大戶，前鋒艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯、中場奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、貝拿度施華，以及已轉投巴塞隆拿嘅根度簡都入選，意味「藍月亮」佔一半江山。

世界足球先生投票基礎由4個部份組成，分別係各支國家隊主帥、隊長、記者及球迷，值得一提，今屆評選準則只參考球員喺2022年12月19日至2023年8月20日期間嘅表現，意味美斯即使協助阿根廷奪得世界盃冠軍，亦未必有得「加分」，反觀主要競爭對手艾寧夏蘭特喺上季季尾幫曼城奪得歐聯、英超及英足盃冠軍，可能有更大優勢。

C朗繼落選金球獎候選名單之後，今次世界足球先生候選名單亦冇份，反而佢嘅艾納斯隊友波索域入選，可能同呢位克羅地亞國腳協助國際米蘭打入上屆歐聯決賽有關。

世界足球先生12人候選名單

球員(球會)

美斯(國際邁亞密)

基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)

艾寧夏蘭特(曼城)

祖利安艾華利斯(曼城)

奇雲迪布尼(曼城)

洛迪卡斯簡迪(曼城)

貝拿度施華(曼城)

根度簡(巴塞隆拿)

域陀奧森漢(拿玻里)

基華拉斯基利亞(拿玻里)

迪格蘭賴斯(阿仙奴)

波索域(艾納斯)

最佳男足教練5人候選名單

教練(球隊)

哥迪奧拿(曼城)

施蒙尼恩沙基(國際米蘭)

普斯迪高路(熱刺)

史巴列堤(意大利國家隊)

沙維(巴塞隆拿)