世足先生12位候選人誕生 C朗又冇份
2023年09月15日 13:01
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基利安麥巴比(左)、艾寧夏蘭特(中)、美斯(右)成為世界足球先生熱門人選。(Getty Images)
繼《法國足球》早前公布金球獎30人候選名單之後，國際足協亦宣布2022/23年度世界足球先生12人候選名單，美斯、艾寧夏蘭特、基利安麥巴比成為大熱，但係葡萄牙巨星C朗榜上無名，意味呢位38歲老將已經緣盡兩大個人殊榮。
世界足球先生12人候選名單，包括上屆得主美斯、上年世界盃神射手基利安麥巴比，「三冠王」曼城成為大戶，前鋒艾寧夏蘭特、祖利安艾華利斯、中場奇雲迪布尼、洛迪卡斯簡迪、貝拿度施華，以及已轉投巴塞隆拿嘅根度簡都入選，意味「藍月亮」佔一半江山。
世界足球先生投票基礎由4個部份組成，分別係各支國家隊主帥、隊長、記者及球迷，值得一提，今屆評選準則只參考球員喺2022年12月19日至2023年8月20日期間嘅表現，意味美斯即使協助阿根廷奪得世界盃冠軍，亦未必有得「加分」，反觀主要競爭對手艾寧夏蘭特喺上季季尾幫曼城奪得歐聯、英超及英足盃冠軍，可能有更大優勢。
C朗繼落選金球獎候選名單之後，今次世界足球先生候選名單亦冇份，反而佢嘅艾納斯隊友波索域入選，可能同呢位克羅地亞國腳協助國際米蘭打入上屆歐聯決賽有關。
世界足球先生12人候選名單
球員(球會)
美斯(國際邁亞密)
基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)
艾寧夏蘭特(曼城)
祖利安艾華利斯(曼城)
奇雲迪布尼(曼城)
洛迪卡斯簡迪(曼城)
貝拿度施華(曼城)
根度簡(巴塞隆拿)
域陀奧森漢(拿玻里)
基華拉斯基利亞(拿玻里)
迪格蘭賴斯(阿仙奴)
波索域(艾納斯)
最佳男足教練5人候選名單
教練(球隊)
哥迪奧拿(曼城)
施蒙尼恩沙基(國際米蘭)
普斯迪高路(熱刺)
史巴列堤(意大利國家隊)
沙維(巴塞隆拿)