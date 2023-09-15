佐藤壽人：紅鑽強勢捕「鳥」開W

浦和紅鑽對上一次踢日職是於兩星期前，當時作客新潟天鵝打成1:1平手，近3場聯賽錄得2勝1和，保持不敗。

目前他們依然有機會衝擊聯賽冠軍。要留意，雖然他們的防守是日職最好(26場失20球)，但我認為，冠軍球隊需要擁有更強的進攻火力。

或許他們在進攻方面的表現，的確有待改善，不過他們擁有荷西簡迪這位能夠取得入球的射手坐鎮，我相信，他的遠射能力在今場賽事將會再一次成為勝負關鍵。

京都不死鳥上仗雖然以1比2不敵神戶勝利船，但近況尚算不錯，如今距離降班區有11分之差。

武田將平可再度上陣，他表現相當淡定，每當控球在腳時，往往能夠製造到入球機會。事實上，他們於進攻時亦有多個選擇，令對手疲於奔命。

其中一個例子正是原大智，他經已連續3場比賽都有入球進帳。他不但保護皮球能力十分好，基本功也相當紮實，而他門前的質素絕對可以協助球隊，更經常地取得入球。

京都不死鳥在防守對手死球攻勢時表現得如何，將會決定今仗的勝負。但我認為，浦和紅鑽今場聯賽主場出擊，再加上球隊質素較高，所以他們足以撕破客軍的穩固防守，最終全取3分。