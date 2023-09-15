港甲　終於有賽程！中西區衞冕第一擊鬥元朗

終於有賽程啦！新一季的甲組聯賽將於下月(10月)8日開鑼，上季冠軍中西區衞冕第一擊，會作客天業路公園鬥元朗。

上月初便展開新季備戰操練的中西區，今季大舉增兵，一口氣簽入李康廉、劉浩霖、陳嘉宝和李瀚灝幾名經驗豐富的前港超球員，連同一班留效的「雙冠王」功臣，整體實力跟上季相比，絕對有增無減。「好開心幾位新加盟球員，好快已經融入到球隊，新、舊球員之間嘅磨合，進度亦比預期理想。之前已經踢咗4場友賽，開League前應該會再拍跳多一至兩場，希望可以有最佳狀態去迎戰新一季嘅挑戰。」中西區足球總監兼主教練馮振霆表示。

被問及新季主要對手，「馮Sir」不消考慮便回應道：「一定係九龍城！」他指出對手在今夏積極擴充軍容，羅致了多名極具戰鬥力的前港超球員，加上主力平均年齡比較年輕，預期彼此的競爭會比上季更加激烈。「另外上季喺乙組不敗封王嘅三昇，同加入咗幾名洋將嘅永義地產等等，今季甲組聯賽嘅賽事水準相信會大大提高，希望球迷可以多啲留意，多多支持！」

【2023-24年度‧甲組聯賽】

第1周賽程

2023年10月8日(日)

1530 東區 vs 南華 跑馬地遊樂場1號場

1330 九龍城 vs 凱景 九龍仔公園1號場

1530 公民 vs 黃大仙 九龍仔公園1號場

1330 沙田 vs西貢 馬鞍山遊樂場

1530 永義地產 vs 三昇 馬鞍山遊樂場

1530 元朗 vs 中西區 天業路公園