台維斯盃睽違五年重臨香港 港隊周末硬撼拉脫維亞
2023年09月15日 16:36
東網電視更多新聞短片
港隊（白衫）將與拉脫維亞爭逐台維斯盃亞大區賽事。（許思彤攝）
睽違五年，台維斯盃周末（16、17日）重臨香港，於維多利亞公園舉行亞洲/大洋洲第二組賽事，由港隊迎戰拉脫維亞。大會於周五（15日）進行抽籤儀式，打頭陣的王康傑呼籲球迷入場，冀藉主場之利，擊敗強敵。
台維斯盃是全球最大型的男子隊際網球賽，香港繼2018年後再度主場作賽，由港隊迎戰拉脫維亞。賽事採5場3勝制，包括四場單打和一場雙打，勝方晉級明年亞大區第一組附加賽。
港隊主要以杭州亞運雙打拍檔黃澤林和王康傑為骨幹，經抽籤後，由世界排名1478的王康傑打頭陣，於周六首場單打對世界排名385的Robert Strombachs。王康傑坦言對手實力超班，冀藉主場之利爭勝：「對手實力高一班，但我最近單打狀態不錯，又有主場之利，希望把握機會，打出自己水平。」雙打方面，王康傑將與黃澤林合作面對上Mikelis Libietis／Robert Strombachs，他提到Mikelis Libietis早年曾居住香港，熟悉對方打法，希望盡力爭勝，並為杭州亞運熱身。
至於世界排名534的黃澤林，將於周六第二場單打登場，鬥世界排名2313的Martins Rocens。黃澤林有信心取勝：「台維斯盃與個人賽不同，有隊友一起奮戰，氣氛好好，希望做好自己，有信心取勝。」黃澤林於2017年首次亮相台維斯盃，取得單打7勝2負、雙打3勝2負的驕人成績。
賽程
9月16日早上11時起
王康傑 vs Robert Strombachs
黃澤林 vs Martins Rocens
9月17日早上11時起
黃澤林／王康傑 vs Mikelis Libietis／Robert Strombachs
黃澤林 vs Robert Strombachs
王康傑 vs Martins Rocens