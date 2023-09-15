港高球隊4男3女出戰亞運　力爭史上首面獎牌

中國香港高爾夫球協會（高協）周五向亞運中國香港高球代表團授旗，祝願港隊打出好成績。高球港隊派出4男3女出戰亞運，將於9月25日啟程往杭州。他們將於9月28日至10月1日一連四日，在西湖國際高爾夫球場作賽，爭奪男子個人、男子團體、女子個人和女子團體四個獎項。

今次高球亞運隊成員包括運動員許龍一、黑純一、張雄熙、伍城鋒、陳芷澄、劉弦、韓紫琳，港隊總教練鄧子鏗、亞運代表團男子組隊長廖瑋浩及亞運代表團女子組隊長Joanne Mckee。去年在港奪得亞巡賽冠軍的許龍一表示，出戰亞運的港隊隊員都備戰不錯，大家都因為今年亞巡賽而有機會在不同場地作賽，亦曾在杭州賽場訓練，對賽事有信心。劉弦

則為杭州亞運準備了好幾個月，包括磨練技術和制定場地策略等，對賽事有信心；她對能代表香港比賽非常興奮，也是夢想成真。

主持授旗儀式的高協會長吳繩綱醫生表示，是屆亞運陣容乃史上最強，是高球港隊奪得首面亞運獎牌的大好機會。「中國香港高爾夫球協會一直穩步實現我們訂下的主要目標。2010年香港高球手首次打入亞運，今年更取得將高球升格為香港體育學院『A級』精英體育項目的資格。我們亞運代表團狀態絕佳，希望他們可以創造歷史佳績，如能奪得獎牌，更是錦上添花。」

高協行政總裁賴以尊有信心港隊在團體賽有不俗的表現，「團體賽事要求球員有比較高而平均的發揮，而港隊成員中有曾奪冠的職業球手，女子組成員劉弦和韓紫琳最近在IMG學院青少年世界高爾夫球錦標賽團體賽奪冠，基於整隊近期狀態不錯的因素，只要他們臨場發揮穩定，保持一貫的表現，港隊有望在團體賽事獲獎。」

港隊中大部份球員已轉攻職業賽， 各自有訓練計劃和節奏，只有女子組成員劉弦和韓紫琳仍在求學階段，需要較多支援。高協早前已安排港隊在杭州亞運高球賽場實地練習，更特別邀請了港隊主教練Gary Gilchrist由美國來港，為港隊度身訂造特訓計劃，並以劉弦和韓紫琳為重點培訓對象。