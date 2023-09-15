核心甘美治受傷　拜仁讓唔起利華古遜

德甲上演榜首大戰，拜仁慕尼黑主場火併利華古遜。雖然兩軍都係聯賽全勝之師，但拜仁問題多多，中場核心甘美治亦告受傷，實力受削；相反利華喺沙比阿朗素帶領下，愈踢愈有信心，今仗有力反客為主，仲有「+1」咁筍，必捧讓球客勝。（Now 638周六凌晨2時30分直播）

拜仁經歷季前德超盃慘吞RB萊比錫3蛋後，開季3仗聯賽全勝。不過贏波唔代表冇問題，3仗聯賽2仗有失波，隊長兼正選門神紐亞仍要養傷，要焗用後備門將烏列治，連同中堅烏柏美卡奴不時自爆，防守欠穩，而上輪造訪下游分子慕遜加柏竟先失波，憑住甘美治交出兩個助攻，幾經辛苦先至反勝2比1，表現麻麻。

雖然新兵哈利卡尼頭3輪聯賽入3粒兼貢獻1個助攻，極速融入，但始終欠缺一名硬淨防中，甘美治同哥列斯卡都係攻強於守，令球隊防範對手打反擊總係慢半拍，難怪主帥杜曹不滿轉會窗關閉前未能購入富咸悍將祖奧包連夏，最弊係甘美治喺國際賽期受傷而回，今仗未能披甲，對中場組織影響甚大。

另邊廂，利華古遜由前拜仁中場沙比阿朗素執教下，吸取上季後勁不繼嘅教訓，今夏簽入經驗豐富嘅新兵中場格列沙加及莊拿斯荷夫曼，配合弗爆新星科利安華迪斯，呢招以老帶新效果唔錯。利華開季正式賽事豪取4連勝兼狂轟19球，包括頭3輪聯賽贏晒，球隊信心爆棚，加上上季次循環交手，沙比阿朗素率領嘅利華曾反勝拜仁，今次挾4連勝強勢，更加無所畏懼，仲有得受讓1球咁筍，讓球客勝咪錯過。

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