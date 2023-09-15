港超聯　強強對撼！理文主場激鬥傑志

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）重燃戰火，由理文坐鎮將軍澳運動場硬撼傑志。「黃黑軍團」今季引援被視為歷季以來最成功，其中保利臣有望成為港超球迷新寵兒，今主場擁躉面前獻技，自然會加多兩錢肉緊；「藍鳥」下周三將要飛赴南韓出戰「亞冠盃」分組賽，今仗或有所顧忌，惟新援前奧地利國腳恩查有望上演地標戰。兩強相遇，萬勿錯過！（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

理文上月底以3比1擊敗晉峰後，有3周時間調整，部分要為所屬代表隊踢國際賽的球員，包括安尼亞及羅焯熙都要較遲歸隊，主教練曾昭達透露有密切留意各人的表現。上季理文在爭標路上與傑志鬥到最尾，今季兩隊同樣被視為聯賽爭霸分子，大戰當前，「達Sir」希望能舒緩球員緊張情緒：「依家只係季初，今場比賽張力肯定冇上次交手咁大，唔使過分緊張，對手後備力量雄厚，陣容可以有好多配搭，都幾難捉摸，睇臨發揮先係最緊要。」

艾華頓完成入籍後，剛為港隊在兩場友賽入3球腳風奇順，他希望能在港超賽場延續入球走勢：「好開心喺香港隊有好表現，入波增強咗我嘅信心，大家都知傑志係實力更強嘅一隊，但同上季一樣，最重要係全隊並肩作戰。」上季聯賽兩場「黃藍大戰」，艾華頓都有波入：「好有信心理文今場可以贏波！」

傑志陣中9名球員剛隨港隊出戰兩場國際友誼賽，加上本港早前受到暴雨影響，總監兼主教練朱志光承認備戰受到影響。他又提到球隊之後要兼顧「亞冠盃」戰線，今仗排陣上要多費心思，惟新兵恩查很大機會披甲上陣。「藍鳥」上季聯賽兩鬥理文未嘗一勝，「朱Sir」直言要小心提防艾華頓：「理文今季進攻選擇多咗，整體攻力強，但相信都會側重喺艾華頓或者基華尼頓兩隻翼身上，尤其艾華頓狀態好弗，港隊比賽佢都入幾球。」

左閘費蘭度剛在主場鬥汶萊的友賽，攻入港隊處子球，他表示難以置信，並希望可以協助傑志，在周六的大戰擊敗理文：「踢咗兩場比賽，我狀態好好，唔擔心會太攰，因為都有5日時間休息。今場有機會當然都會參與進攻，爭取到入波就更好，始終要衞冕聯賽冠軍，每一場波都係咁重要。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：3.徐宏傑 32.杜度 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓

傑志

門將：86.保羅

後衞：18.周緣德 26.羅素 3.丹卓斯基 77.費蘭度

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：89恩查 9.金信煜 8.伊高沙托尼