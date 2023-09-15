保良局與廣東宏遠籃球俱樂部 建立⾧遠夥伴關係

【營業資訊】為促進屬校學生與精英運動員交流，保良局與廣東宏遠籃球俱樂部合作，建立⾧遠夥伴關係，讓屬校的學生與內地籃球員互相交流、㇐同訓練及比賽，期望令學生在球技方面有所躍進、擴闊眼界、深刻認識國家優秀的文化，同時促進大灣區的體育文化交流。

廣東宏遠籃球俱樂部乃中國籃球職業聯賽，㇐支以廣東省東莞市為基地的球隊，曾培育多名傑出國家隊骨幹球員，如杜鋒、朱芳雨和易建聯等等，球隊曾勇奪全國籃球聯賽11次總冠軍，實力非凡。保良局多間屬校的籃球隊以往曾個別到東莞拜訪宏遠籃球俱樂部，並獲得寶貴經驗，包括屬校甲子何玉清中學、羅氏基金中學及林文燦英文小學籃球隊。

為加強雙方合作，保良局與廣東宏遠籃球俱樂部簽訂「建立大灣區體育文化策略夥伴合作項目」，未來將會安排現役宏遠球員到保良局屬校進行探訪及交流，保良局亦會透過基金資助學生到東莞宏遠訓練場訓練、進行友誼賽等等。

在簽約儀式中，保良局主席陳黎惠蓮表示：「誠如習近平主席勉勵學生『厚植家國情懷，錘煉過硬本領』，是次保良局與廣東宏遠的合作，正正彰顯當中寶貴精神。深信透過更深化的交流與訓練，本局屬校中小學學生定必能夠更進㇐步，球技、心態，以及眼界均能夠有正面躍進，並且更深刻認識國家優秀的文化。」

廣東宏遠籃球俱樂部董事⾧陳浩峰在致辭時表示︰「很高興能夠與保良局成為大灣區體育文化策略夥伴，希望能透過是次合作在保良局屬校內進㇐步推廣籃球運動，並促進兩地的文化交流，讓兩地青年㇐同享受體育帶來的樂趣。」

除了籃球運動，保良局㇐直支持屬校學生多元發展，引入各式傳統及新興運動至各級屬校，並以不同的基金及計劃，致力完善校園體體育設施、提供訓練資源及與各界團體聯繫，以鼓勵學生積極參與，透過運動提升正面情緒及錘煉意志，豐富體驗，建立終身的運動興趣。