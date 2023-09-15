觀眾高呼「打倒法國佬」　鄧謝配忍笑入四強

香港羽毛球公開賽今日（15日）續於香港體育館上演。香港混雙組合鄧俊文／謝影雪再演逆轉好戲，以2：1擊敗法國勁敵吉凱爾／德爾呂，相隔7年在主場重返四強。

世界排名23的鄧俊文／謝影雪昨日反勝印尼的雷漢／妮莎，晉級八強，迎來排名第7的法國組合吉凱爾／德爾呂。雙方過往3次交手，「鄧謝配」取得1勝2負，今次主場出擊，首局一度領先13：8，但被對手力追，先輸19：21。

在逾5,000觀眾入場，不斷高呼「香港隊加油」下，「鄧謝配」重新站穩陣腳，第二局領先至14：8，更打出7：1的攻勢，以21：9扳平局數。來到決勝局，雙方戰至7：7，港將連取6分打破僵局，終以21：11奠勝，繼2016年後再次殺入香港公開賽四強，將與馬來西亞的吳塤閥／賴潔敏爭入決賽。

鄧俊文表示今場入局稍慢，但第二局找回節奏，打出教練部署：「因為前兩次對他們都輸，今場放低自己，抱著衝擊心態，第一局輸了也沒耿耿於懷，反而打得更放。」相隔七年在主場重返四強，他笑說「熱血感覺返晒嚟」，為兩人注入一支強心針。連續三輪打足三局取勝，謝影雪感謝主場觀眾支持：「我剛剛聽到『打倒法國佬』，忍住沒笑。他們很熱情，感覺比以前投入，打氣聲很大，給我們很大動力。」

女單方面，世界2姐日本天后山口茜僅花33分鐘淘汰美國球手張蓓雯，4強火併印尼球手Gregoria Mariska Tunjung。