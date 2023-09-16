曼聯又做「水魚」　新兵因傷無緣鬥白禮頓

曼聯將於香港時間周六(16日)晚10點英超主場對「剋星」白禮頓，未開波紅魔鬼已先受打擊，領隊坦哈格表示，新簽中場蘇夫恩岩拉伯特因為有傷在身，無緣今場比賽，另外2位主將華拉尼、美臣蒙特亦未完全痊愈，無法復出，為今場爭勝蒙上陰霾。

蘇夫恩岩拉伯特喺9月1日轉會市場關閉前最後一刻，以先借後買方式，由費倫天拿加盟曼聯，呢位27歲防守中場本身受背傷困擾，但早前仍然入選摩洛哥國家隊備戰國際熱身賽，最終都係因傷退隊。

原本估計蘇夫恩岩拉伯特有望於周六(16日)晚首次為紅魔鬼上陣，但依家事情有變，坦哈格話：「好不幸岩拉伯特帶傷歸隊，星期六唔可以上陣，但我相信佢短期內可以候命。」預料曼聯中場中路位置將繼續由卡斯米路、基斯甸艾歷臣出任正選。

曼聯今夏新簽球員頻頻出事，身價高達7,200萬鎊(約7億港元)嘅前鋒海倫帶傷成「魔」，直至上輪英超對阿仙奴，先至復出。另1位貴價新兵美臣蒙特發揮欠佳，僅踢2場英超就受傷，坦哈格透露呢位英格蘭國腳及中堅華拉尼雖然已經接近傷愈，但仍無法趕及上陣對白禮頓，加上2位左閘勞基梳爾、杜維爾馬拉西亞養傷，新簽左後衞利古朗有望首次披甲。