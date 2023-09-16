哈利卡尼入波都冇用　拜仁補時遭利華逼和

周六(16日)凌晨德甲榜首大戰，衞冕嘅拜仁慕尼黑兩度領先之下，踢到補時被判罰爭議性12碼，主場遭利華古遜逼和2比2，雙方一齊失分，今季聯賽再冇全勝球隊。賽後拜仁主帥杜曹搵球證團隊理論，其中1位助教因為反應過激，被球證出示紅牌。

賽前兩隊今季同樣3戰全勝，拜仁慕尼黑原本開局順利，上半場7分鐘由哈利卡尼近門頂入打開紀錄，呢位身價達1億鎊嘅30歲英格蘭射手今季德甲4次上陣入4球，證明自己物有所值。由拜仁名宿沙比阿朗素執教嘅利華古遜亦不甘示弱，24分鐘由阿歷斯基莫度射入精彩罰球扳平。

戰至比賽末段掀起高潮，86分鐘哥列斯卡建功，為拜仁領先2比1，以為勝利在望，點知踢到補時，出現爭議性一幕，拜仁左後衞艾方素戴維斯同對手莊拿斯荷夫曼喺禁區內發生輕微碰撞，後者隨即倒地，球證舒拉加睇完VAR後，認為艾方素戴維斯犯規，吹罰12碼，利華古遜由艾斯基柏拉斯奧斯主射入網驚險逼和2比2。

賽後拜仁慕尼黑教練杜曹話呢種碰撞唔屬於犯規，甚至VAR唔應該介入，但依家講乜都冇用。拜仁老將湯馬士梅拿認為如果以呢種尺度判12碼，以後比賽將會出現大量12碼。唔少網民亦直斥球證舒拉加執法不公，係「小丑」、「利華古遜第12人」。

值得一提，利華古遜由沙比阿朗素執教之後，2次對拜仁，取得1勝1和，由昔日拜仁名將變對方剋星。