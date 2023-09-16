30分鐘創造4球　尼馬沙特聯首戰神級演出

周六(16日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，巴西球星尼馬加盟希拉爾1個月，終於首次披甲，呢位31歲前鋒後備上陣踢咗大約30分鐘，直接及間接創造4個入球，簡直係大超班，協助希拉爾主場以6比1大勝利雅得，升上榜首。

尼馬8月中由巴黎聖日耳門(PSG)轉投希拉爾，但因為有傷，一直未為呢支沙特豪門上陣，佢早前已痊愈，並為巴西出戰2場世界盃外圍賽，射入2球及2次助攻，狀態相當不俗。尼馬今仗沙特聯先擔任後備，希拉爾上半場憑阿歷山大米祖域射入12碼，艾沙拉尼近門入波，領先2比0。

踢到64分鐘，球迷最期待畫面出現，尼馬後備上陣，僅過4分鐘就策動攻勢傳畀巴西同胞馬爾甘起腳，雖然門將撲跌呢位中場，但仲有拿沙艾達沙尼補射入網。

戰至83分鐘，尼馬今次終於正式貢獻助攻，傳畀馬爾甘射入，4分鐘之後，尼馬博到12碼，但佢並冇操刀，由艾達沙尼主射入網。

去到補時，尼馬射門被門將撲出，艾達沙尼補射入網，領先至6比0，換言之，希拉爾最後4個入波都同尼馬有關，利雅得只能喺補時6分鐘破蛋。

希拉爾以破亞洲轉會費紀錄9,000萬歐元(約7.5億港元)向PSG收購尼馬，並為佢提供1億歐元(約8.34億港元)年薪，佢第1次上陣總算交足功課，賽後喺社交網發文感謝球迷支持。