奧蘇挫沙比闖決賽　上海爭取4連冠一步之遙

爭取衞冕的世界「一哥」奧蘇里雲在上海愈戰愈火，在準決賽以10比7力挫「小丑」沙比，迎來連續4屆闖入上海桌球大師賽決賽的紀錄，爭取4連冠僅一步之遙。

「火箭」自2016年後，在這項賽事未輸過，連同今仗之後連勝紀錄改寫為18仗，奧蘇里雲過去4奪上海大師賽冠軍，當中2017至2019年更取得三連霸。他與沙比的4強戰打得精彩，奧蘇在第一節比賽後落後4比5，繼而雙方打到6比6、7比7，隨後奧蘇頻頻「起迫」，並先後轟出69、109及118度，一口氣連取3局以10比7篤定決賽席位。

「多年來學到(情緒上)很多，我明白不是可以常常做到，有時很難付出100%的能力，我在40年都不斷嘗試，但動力已不如年輕年代，我會接受的，並會繼續向前爭取。」現年47歲的奧蘇里雲對決賽以輕鬆心情面對:「我稍後會與朋友吃點心、食火鍋，看看電視睇桌球，輕鬆一下，或者拍一下短片。」

這位7屆世界冠軍將於周日面對應屆世界冠軍比素或澳洲球星羅拔臣，進行21局11勝制的爭逐，冠軍將可袋走21萬鎊的獎金。比素與羅拔臣的另一場準決賽則於今午分兩節爭逐。