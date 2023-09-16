英超早場　睇利物浦上演入球騷

星期六英超早場大戰，開季狀態大勇嘅利物浦作客狼隊，「紅軍」夏天將成條中場線重建後，火力得到進一步提升，前場逼搶踢法更加有效，往往喺比賽早段就同對手駁火，今仗一於博1.5球半場大！（Now 621及611周六晚7時30分直播）

利物浦簽入阿歷斯麥亞里士打同蘇保斯拉爾等中場，活力同創造力都提高唔少，帶動原本已經強大嘅鋒線更加有威脅，高普崇尚嘅逼搶踢法重現光芒。穆罕默德沙拿、加普等前鋒腳風極順，佢哋喺比賽早段將會向對手進行施壓，希望先拔頭籌。

不過，利物浦注重進攻之餘，防守上都有唔少漏洞，加上荷蘭中堅華基爾雲迪積克今場要停賽，隨時令中門大開。至於主場出擊嘅狼隊，近兩仗攻入7球，入球能力唔差，球隊快速反擊戰術有料到，隨時威脅到利物浦大門。考慮到利物浦近4仗，有3仗半場總入球開2球或以上，今仗開1.5球半場大機會高。

更多賠率：

直播表

周六6:00pm 韓職 蔚山現代 Vs 大田市民

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周六7:30pm 英超 狼隊 Vs 利物浦

Now 621

周六8:00pm 西甲 畢爾包 Vs 卡迪斯

Now 632

周六9:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 拉素

Now 639

周六10:00pm 英超 曼聯 Vs 白禮頓

Now 621

周六10:00pm 英超 熱刺 Vs 錫菲聯

Now 623

周六10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 水晶宮

Now 624

周六10:00pm 英超 富咸 Vs 盧頓

Now 625

周六10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 曼城

Now 622

周六10:15pm 西甲 華倫西亞 Vs 馬德里體育會

Now 632

周六10:30pm 荷甲 飛燕諾 Vs 海倫芬

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周日凌晨零時 意甲 國際米蘭 Vs AC米蘭

Now 639

周日0:30am 英超 紐卡素 Vs 賓福特

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周日0:30am 西甲 切爾達 Vs 馬略卡

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周日0:30am 德甲 波琴 Vs 法蘭克福

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周日2:45am 意甲 熱拿亞 Vs 拿玻里

Now 639

周日3:00am 西甲 巴塞隆拿 Vs 貝迪斯

Now 632

周日3:00am 法甲 朗斯 Vs 梅斯

Now 638