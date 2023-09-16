【峰迴路轉】港協宣布香港男籃獲亞運參賽資格

港協暨奧委會周六發出聲明宣布，獲得杭州亞組委確認，因黎巴嫩男籃退賽，香港男子籃球隊獲得亞運參賽資格，成功搭上尾班車。

昨日已有報道指黎巴嫩男籃退出亞運，令報名隊伍排在第17的香港男籃有機會替補其空缺位置，而港協今日發聲明確認：「中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今天（2023年9月16日）獲杭州亞運組織委員會（杭州亞組委）確認，中國香港男子5人籃球隊獲參加杭州亞運資格。」並表示已將消息通知籃總：「港協暨奧委會剛獲得杭州亞組委正式確認，因應黎巴嫩男子籃球隊退賽，男子籃球港隊獲參加杭州亞運男子5人籃球的資格，本會已就此通知中國香港籃球總會。」

對於香港男籃獲出戰亞運，中國香港籃球總會主席陳瑞添表示欣喜：「剛收到港協的通知，我們男子隊可出戰亞運五人籃球賽，其實這段時間球隊一直保持訓練，所以相信球員有充分的準備迎接賽事，我第一件事會同教練接洽為亞運作出安排。」

香港隊教練趙永良表示：「作為教練，我同球隊一樣一直為參戰亞運這個目標努力，有得參與當然好開心，因為透過比賽可檢視努力的成果，而陣中梁兆華、楊睿騏剛戰NBL，滿貫及香港東方的成員剛完成銀牌決賽，大家的狀態都好好，今次陣容比亞洲盃時更齊整，期望以爭取打入亞運前12名為目標。」黎巴嫩原與中國、中華台北及蒙古同組，暫時未知港隊的分組安排，仍待賽會及有關方面通知。

香港男籃早前突然被取消亞運參加資格，據香港籃總經過多方面爭取及理解後，才知道亞運男籃原有20支隊伍報名參賽，其後有3隊退賽，剩下17隊，按照賽制，亞洲排名前12的隊伍直入正賽，其餘5隊打資格賽爭取餘下４個席位，然而亞組委突然改例，取消資格賽，並直接以亞洲排名決定16隊，令排名25(在17隊中排名最低)的港隊失去參賽資格；然而其後由港協暨奧委會協助與亞奧理事會交涉都未能成功奪回參賽權。

事件至昨日有新轉機，據國內傳媒報道指，黎巴嫩男籃宣布不會參加亞運會的比賽，「因為他們認為這項賽事不屬於國際籃聯（FIBA）的比賽，沒有參加的必要。」而有消息指實際上他們之前都差一點因為財政問題而缺席籃球世界盃。隨着黎巴嫩男籃退賽，令港隊可補上取得參賽席位。