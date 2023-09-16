佐藤壽人：勝利船有力擋「箭」

廣島三箭兩周前作客以2比0擊敗了鳥棲砂岩後，錄得4場聯賽不敗好成績，近況算是不俗。

在過去幾個星期，廣島三箭陣中增加了不少進攻選擇，除了有蘇迪利奧近況大勇之外，滿田誠亦傷愈復出，再加上球隊也得到馬高祖利亞及加藤陸次樹等進攻好手加盟，故鋒線相當完整。

加藤陸次樹的角色對廣島三箭的進攻尤其重要，當他狀態十足時，他有能力於不同位置製造出威脅。至於門將方面，大迫敬介入選日本國家隊後回到球會，定必信心十足。

神戶勝利船上場聯賽以2比1反敗為勝擊敗京都不死鳥，成功再次升上聯賽榜榜首位置。

雖然賽前於日皇盃出局，但神戶勝利船於該場勝仗中，展示出強大的心理素質，而隊中亦有幾位經驗豐富的球員能夠確保向隊友傳送出正能量，事關他們現正劍指球會歷史上首個日職錦標。

大迫勇也今季於神戶勝利船的表現出色，但上場聯賽的勝仗中分別由另外兩位球員取得入球，證明球隊的前線亦有其他球員可以製造威脅。廣島三航擅於防守高空波，相當硬朗，但我認為桑恩柏德列的速度，今仗可以為神戶的進攻作出貢獻。

由於雙方都擅長向對方控球在腳的球員作出壓迫，我認為兩隊都會嘗試採用快速反擊的戰術。整體而言，我預期今場賽事將會是一場五五波，最終兩軍握手言和，各得1分。