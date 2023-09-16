祖高爾：疲兵車仔南下難發「茅」

車路士對般尼茅夫這場比賽中，兩支球隊都希望通過一場勝利，來把自己所屬的新球季重回正軌。般尼茅夫今季開局艱難，目前已經對陣了聯賽頭4名中的3支球隊。

般尼茅夫是一支處於轉型期的球隊，所以我認為通過國際賽期間，乘着沒有太多球員前往國家隊報到，他們可以做得很好，原因是這會讓新領隊伊拉奧拿有更多的時間在訓練場上，和他的球員一起訓練。

最近，我很高興與伊拉奧拿相處了一段時間，他的管理哲學和為人給我留下深刻印象。

明顯地他希望將球場上高位逼搶和反搶逼使對方失誤的理念帶到般尼茅夫，而他的球隊需要時間來實現這一點。他上季率領的華歷簡奴是上季反搶最多的球隊之一，今季他每場比賽都以 4-2-3-1 的陣型出戰，顯然嘗試複製這一點。

我喜歡他們簽下的幾名新球員，包括祖斯甸古華特及泰拿阿當斯。阿當斯的高能量和壓迫慾望將有助成為推動這支球隊貫徹領隊風格的關鍵。

如果說般尼茅夫贏波會感到高興的話，對車路士來說這是一場必須勝出的比賽。雖然開季至今車路士在比賽中的表現和傳球都不俗，但足球是一個以賽果為導向的運動，最終的比數才是評價球員和領隊的標準。

上仗主場面諾定咸森林的表現欠佳，他們希望從國際賽期的休息後直接反彈。我認為普捷天奴會在這場比賽中回歸更流暢的4-3-3陣型，芝維爾會從左翼位置回歸到他更舒服習慣的左閘位置。

今季迄今為止，史達寧是車路士陣中最耀眼的球員。就我個人而言，很高興看到他回到自己的比賽節奏，而且在沒有入選英格蘭國家隊的情況下得到了充分休息。在對般尼茅夫的14場比賽中，史達寧一共攻入了11球，而且14場比賽全部獲勝），因此，我不會對他再次出現在入球名單上感到驚訝。

對我來說，車路士的中場線在這場比賽中將會是一個有趣的命題。由於卡尼卓古麥卡和拉維亞的受傷，只剩下安素費南迪斯、摩西斯卡些度、烏高卓古及干拿加歷查。在過去1周左右，安素和卡些度都飛到老遠的南美洲完成了各自的國際賽任務，我在過往比賽落場時，親眼目睹不少那些在短時間內長途飛行而對球員造成的狀態影響。

由於車路士在普捷天奴的帶領下也是一支偏向進攻型的球隊，我認為這有助他們在比賽中入球。如果車路士球員狀態足夠，他們將會獲勝，但考慮到我對國際比賽日後的擔憂以及他們最近的狀態及球員傷病，我將冷敲這場比賽會以和局收場。