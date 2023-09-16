曼聯頹勢讓唔起　白禮頓「+1」有計

英超焦點大戰，曼聯主場硬撼白禮頓，「紅魔鬼」今季遇強即屈，先後不敵兩支倫敦勁旅熱刺及阿仙奴，加上傷兵及球員紀律問題，導致陣容不整，前景唔樂觀。白禮頓即使今季出售多位主力，但仍然保持到佳績，證明領隊迪薩比嘅整體戰踢法可靠，加上以法定時間計算，兩隊近4次對賽，白禮頓取得3勝1和，今仗仲有「+1」咁筍，讓球客勝值博。（Now 621周六晚10時直播）

曼聯今夏豪花近2億鎊增兵，但效果令人失望，中場美臣蒙特未適應新位置之餘，早前更加受傷，前鋒海倫亦直至上輪英超對阿仙奴先至傷愈復出，但狀態明顯不足，包括近兩場歐國外為丹麥上陣，復出3場仍然未能取得入球。加上華尼拉、勞基梳爾養傷，安東尼馬菲奧斯、查頓辛祖因紀律問題被打入冷宮，領隊坦哈格手上可調動人腳有限。

事實上，曼聯開季以來踢唔出應有水準，對狼隊及諾定咸森林，都陷入苦戰，贏得非常驚險，同熱刺及阿仙奴交鋒，更加被技術性擊敗，白禮頓實力不在倫敦雙雄之下，勢必對曼聯構成重大威脅。

白禮頓今季4場聯賽取得3勝1負，雖然新星射手艾雲費格遜有輕傷在身，但預計仍至少會後備登場殺敵。況且呢支「神奇球隊」從來都唔係靠個別球員去數胡，而係以整體戰踢法見稱，所以近年即使不斷出售主力，都可以取得佳績，就係最佳證明。翻查雙方近3次聯賽交鋒，白禮頓都勝出，明顯剋住曼聯，今仗有力全身而退。

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