亞殘運獎金加碼　港隊派98運動員出戰11項

杭州亞殘運下月22日開幕，中國香港殘疾人奧委會今日（16日）在香港體育學院舉行授旗儀式，公布運動員名單和賽馬會優秀運動員獎勵計劃獎金。港隊派出98個運動員角逐11個項目，個人金牌得主獎金達25萬港元。

杭州亞殘運香港代表團共175人，包括來自11個項目、98個運動員。港隊在雅加達亞殘運獲得11金16銀21銅佳績，輪椅劍后余翠怡、殘疾人羽毛球「世一」朱文佳、「飛魚」鄧韋樂、乒乓球女將吳玫薈等，均以衛冕姿態參賽。

為鼓勵運動員爭取佳績，賽馬會優秀運動員獎勵計劃獎金加碼，個人項目金、銀、銅牌得主會獲頒250,000元、125,000元和62,500元；團體項目金、銀、銅牌得主則有500,000元、250,000元和125,000元。

朱文佳去年贏下世錦賽SH6級單打冠軍，登上世界排名第一，將於亞殘運出戰單打、雙打和混雙，他未擔心體能問題，希望盡獵三個項目獎牌：「最大挑戰是混雙，印度、印尼、泰國和中國都是勁敵，加上亞殘運是巴黎殘奧積分賽之一，想盡量爭取好成績。」雖然近年屢獲殊榮，但他謙稱只是虛名，對衛冕單打抱持平常心：「近年成績給我信心，但也是一種鞭策，提醒自己之前怎樣做到，往後怎樣保持，不會因為這些名銜看輕或不尊重對手。」

第二次參加亞殘運，朱文佳表示心態有所不同：「第一次抱著學習心態，但隨著近年社會大眾對運動員支持上升，無形中多了壓力。」他提醒自己運動員本分：「盡力打好每場比賽、贏比賽，才是一直堅持訓練的本心，而不是為了其他榮耀或目的。」