為英國奪關鍵一勝　梅萊：嫲嫲，這一勝獻給妳

再次被重召的梅萊，周五在台維斯盃為英國隊打頭陣贏得關鍵一仗，這位36歲名將賽後接受訪問時淚崩，並坦言為了這場比賽缺席了祖母今天的喪禮，並對家人道歉，場面令人動容。

英國隊周五在曼徹斯特以主場身份迎戰瑞士爭逐世界組總決賽分組賽，再次入選台維斯盃團隊的老將梅萊，在單打率先上陣面對21歲的萊迪(Leandro Riedi)，激戰三盤以6比7、6比4、6比4反勝，為英國先下一城，並取得生涯第33場台盃的勝利。

梅萊賽後在場上接受訪問時哽咽：「今天對我來說很艱難...其實今天是我祖母的喪禮...」現場觀眾都表示嘩然，梅萊忍着淚水斷斷續續地說，「對於無法到出席（喪禮），我對家人感到很抱歉...」接着這位3屆大滿貫冠軍用手指向天上說道，「嫲嫲，這一勝獻給妳。」他講完這句已相當激動，並走到座位以毛巾拭淚，而全場球迷向他報以熱烈掌聲。

其後，梅萊在記者會上透露，曾與父親商討是否參賽，而其父親告訴他，祖母會希望他上場，「他（父）跟我說『你要贏下比賽』，我做到了。」梅萊搶下這一仗對英國隊相當關鍵，隨後諾里以直落兩盤不敵瑞士老將華連加，而 Dan Evans／Jack Draper在男雙則以2比0擊敗瑞士雙打組合，以場數2比1取勝，目前在B組以兩勝暫居榜首。