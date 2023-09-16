港超聯　理文4比1主場大勝傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（16日）焦點對決，上季冠亞軍首次碰頭，理文坐鎮將軍澳運動場，與傑志上演今季首場「黃藍大戰」。結果理文憑安尼亞梅開二度，加上艾華頓及保連奴各入1球，以4比1擊敗一度靠祖連奴扳平的傑志。

「黃黑軍團」隊長列斯奧夥拍余煒廉鎮守後防中路，黃威、保利臣墮後派牌，艾華頓、安尼亞及基華尼頓組成進攻三叉戟。「藍鳥」則由隊長艾里奧鎮守後防，陳俊樂、奧拿斯組成雙防中，新援恩查上演地標戰，與祖連奴、伊高沙托尼𢹂手攻堅。

理文開局採取主動，8分鐘長傳攻勢，艾華頓快出迎的保羅趕到，但就被後者踢跌，球證直指12碼點，不過操刀的艾華頓宴客，被將功補過的保羅撲出。傑志站穩陣腳後，採取中前場緊逼，一度令理文後防出現幾次失誤。

主隊繼續搶攻，26分鐘，艾華頓右路擺脫陳晉一後，殺入禁區落底傳中，安尼亞門前接應射入，為主隊打破僵局。31分鐘，基爾頓與陳俊樂撞牆配合後，禁區外放冷箭，被陳嘉豪接實。5分鐘後，艾里奧接應罰球頭鎚攻門，威脅不到陳嘉豪。42分鐘，恩查左路出波，祖連奴後上趕到遠柱射入，為傑志扳成平手。但理文好快作出回應，2分鐘後基華尼頓回傳艾華頓，後者勁射破網，為理文完半場前搶回領先優勢。

換邊後，奧拿斯禁區內侵犯徐宏傑，球證原本判越位在先，但聽取VAR意見後，今場第二次判給主隊12碼機會，安尼亞操刀一蹴而就，為理文拉開領先優勢。66分鐘，安尼亞交出直線，基華尼頓扣入大位起腳中楣彈出。

傑志及後換入羅梓駿、羅拔圖及潘沛軒，理文則派出保連奴及胡晉銘。「藍鳥」靠兩翼傳中尋找入球機會，但都無功而還。9分鐘補時階段內，更有保連奴單刀赴會，攻入理文埋齋入球。最終理文以4比1取勝，繼上季之後再於首循環擊敗爭標勁敵傑志。