港超聯　兩日前由歐洲返港　安尼亞起孖奪POM　

理文周六（16日）於主場將軍澳運動場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，以4比1擊敗勁旅傑志，當中前鋒安尼亞今仗個人梅開二度，賽後更獲足總選為最佳球員（POM）。這名愛沙尼亞國腳兩日前才由歐洲返港，他承認自己狀態未完全恢復，但對能夠幫助球隊全取3分感到開心。

安尼亞剛在國際賽期代表愛沙尼亞，以正選身份出戰兩場對瑞典及比利時的歐國盃外圍賽，但今仗面對傑志仍獲安排擔正，最終成功攻入兩球，賽後這名前鋒承認感到疲倦：「啱啱幫國家隊踢完兩場好艱難嘅國際賽事，面對住英超嘅後衞。之後仲要由歐洲搭咗20個鐘長途機，真係好忙碌，返嚟香港先兩日，肯定未100%回復至最佳狀態，但好開心幫球隊攞到3分。」

理文今仗成功攻入4球，安尼亞指滿意進攻表現，直言球隊是值得贏波的一方：「球隊上下好有能量同團結，士氣好好，面對傑志入到4球好難以想像，當然我哋仲可以再入多啲波，防守方面係有啲犯錯，畀對手入到1球，但整體發揮好好。」雖然能夠擊敗上季聯賽冠軍傑志，安尼亞卻未有被今仗勝利沖昏頭腦，強調聯賽仍屬季初階段，不可以太早就冠軍誰屬下定論，自己將會繼續努力訓練，好好準備餘下賽事。